تكريم وزيرة البيئة في جنوب سيناء .. تفاصيل

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء والشركات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 للمحافظة ، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة ، وذلك للإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة مع اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بديوان عام المحافظة لاستعراض الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 لمحافظة جنوب سيناء ، ومعدل الانجازات المحققة بها ، وذلك فى اطار جولتها التفقدية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية والتنموية وأعمال التطوير بها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتصدي للتعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف ، حيث شددت الدكتورة منال عوض علي أهمية التعامل بكل حسم مع اي تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية في المهد.

تابعت د. منال عوض مع محافظ جنوب سيناء جهود تحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والاستفادة من خدمات التحول الرقمى في جميع المدن وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا أبناء جنوب سيناء.

وقد قام اللواء الدكتور خالد مبارك بمنح الدكتورة منال عوض درع التكريم ، وذلك تقديرًا لجهودها الكبيرة في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل قامت الدكتورة منال عوص وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية داخل منطقة الخردة بقطاع الرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل التجار إلى الهناجر المخصصة طبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. كما قامت بتفقد منطقة تجار الجملة بالرويسات، ووجهت بإنشاء هناجر خاصة بهم، مع رفع كافة الإشغالات العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمترددين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحويل الرويسات إلى مجتمع حضاري متكامل.

ومن جانبه استعرض اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الخطة الزمنية للأعمال الجارية بقطاع الرويسات، وأوضح اللواء نادر علام رئيس المدينة انه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والبدء في المرحلة الثالثة، مع عرض تفصيلي للإجراءات المتخذة، بما في ذلك حصر الإشغالات والمباني والتعديات، والإجراءات القانونية المرتبطة بها، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق وجهاز المدينة لمعالجة التعديات على الكهرباء والمياه والاتصالات.

و أشار المحافظ خلال الجولة أن هناك لجنة مكبرة فى الرويسات مستمرة فى عملها طبقا للخطة الزمنية المقررة لحصر مشاكل الرويسات وعمل تقرير مجمع وذلك وسيتم الانتهاء مع نهاية شهر سبتمبر الجارى من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن هناك لجنة من المحافظة تقوم بعملها بالفعل والخاص بحصر المبانى الخطرة توفير اماكن بديلة لقاطنيها حفاظا على ارواحهم.

كما استعرض المحافظ أمام معالي الوزيرة موقف المحافظة من إزالة التعديات بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن نسب التصالح على مخالفات البناء تجاوزت 90.43%، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين، فضلًا عن استمرار العمل في تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27 وفق توقيتاتها المحددة، والتعامل مع كافة المتغيرات المكانية بشكل منظم.