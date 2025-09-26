مي القاضي من كواليس تصوير مسلسل قهوة 2

شاركت الفنانة مي القاضي صور من كواليس تصوير مسلسل قهوة 2 و الذي تشارك فيه ضمن أعمال الاوف سيزون علي شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتجسد مي القاضي خلال أحداث مسلسل قهوة 2 شخصية هند عبد العزيز المذيعة التلفزيونية التي ترتبط قصتها بدراما مليئة بالتقلبات حيث تظهر في دور طليقة أحمد فهمي ضمن سباق العمل و تواجه العديد من التحديات في حياتها ، فيما يظهر أحمد فهمي بدور استاذ جامعة و يقدم برنامج تلفزيوني علي أحدي القنوات الفضائية

مسلسل قهوة 2 بطولة أحمد فهمي، مرام علي، محسن محي الدين، ميمي جمال، ميرفت عمر الحريري، بسنت أبو باشا، مي القاضي ، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، أحمد الشامي، وغيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.