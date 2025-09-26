قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وصول وفد مصر المشارك في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي 2025 إلى صلالة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
أ ش أ

وصل وفد جمهورية مصر العربية المشارك في منتدى "الشباب العربي للعمل المناخي 2025"، إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة "مدد للتنمية"، تحت رعاية هيئة البيئة بالسلطنة، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى أول أكتوبر، بمدينة صلالة بمحافظة "ظفار" العمانية.
 

تأتي مشاركة الوفد المصري - الذي يضم أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة - تأكيدًا على الدور الريادي للشباب المصري في المشاركة الفاعلة بقضايا المناخ والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.


وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن مشاركة مصر في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي؛ تأتي انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بدعم وتمكين الشباب في القضايا البيئية والمناخية، وإيمانًا بدورهم - كشريك أساسي - في صياغة السياسات والمبادرات المرتبطة بمستقبل المنطقة والعالم. 


وتابع :"نسعى - من خلال هذا المنتدى - لتعزيز الحضور المصري، وإبراز التجربة الوطنية في بناء قدرات الشباب على مواجهة التحديات المناخية، والمساهمة في صياغة البيان الإقليمي المرتبط بمخرجات COY20 و COP30". 
وتعكس هذه المشاركة حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم جهود التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة أمام الشباب المصري للتفاعل مع أقرانهم من مختلف الدول العربية، بما يعزز تبادل الخبرات وصياغة رؤى شبابية موحدة للتعامل مع التغيرات المناخية.
 

مصر وفد عمان

