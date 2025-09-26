برامج زراعة عين شمس تحصل علي الإعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

حصلت كلية الزراعة بجامعة عين شمس على إعتماد أربعة برامج تعليمية جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة، واشراف أ.د ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك لبرامج التكنولوجيا الحيوية، العلوم الإقتصادية والإجتماعية، الإنتاج الحيواني وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

أعرب أ.د ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة عن فخره واعتزازه بحصول الكلية على اعتماد البرامج ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المتواصل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وباعتماد هذه البرامج يرتفع عدد البرامج المعتمدة بكلية الزراعة إلى ثمانية برامج، بما يعكس التزام الكلية برسالتها في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، واستمرارا لمسيرتها المتميزة في تحسين بيئة التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويعد هذا الاعتماد خطوة استراتيجية مهمة تضمن استدامة التميز الأكاديمي، وتُعزز ثقة المجتمع والجهات المستفيدة في مخرجات الكلية على المستويين المحلي والدولي.