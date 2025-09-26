محمد ثروت يحيي احتفالية انتصارات أكتوبر بدار الأوبرا

يحيي الفنان محمد ثروت احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر ، يوم الاتنين المقبل ، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ، تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

كان قد أحيا الفنان الكبير محمد ثروت احتفالية المولد النبوي الشريف ، في بداية شهر سبتمبر ، وسط تفاعل جماهيري لافت بدار الأوبرا المصرية ، اعتلي المطرب محمد ثروت خشبة المسرح الكبير ليبدأ فقرته في الإحتفالية ، مستهلا الحفل بتقدم انشودة " طلع البدر علينا" التي تفاعل معاها الحضور بحفاؤة كبيرة و ذلك بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو و وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي علي حضور احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقامتها دار الأوبرا المصرية ، يحيي النجم محمد ثروت لإحياء الجزء الثاني من الحفل ، ليطربهم و يطرب الحضور بمجموعة من الأناشيد و الأغاني الروحانية اختفاء بالمناسبة العطرة.



و جاءت الإحتفالية ضمن برنامج الفاعليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية و عرض جانباً من الإبداع الروحاني لأمة سعيا لتعميق الارتباط بالفيلم النبيلة التي تحث علي الوحدة و التضامن و إبراز للدور الحضاري في نشر رسائل السلام و المحبة.