غياب رافينيا والحارس جارسيا يفاقم مشاكل برشلونة قبل مواجهات نارية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، انضمام المهاجم البرازيلي رافينيا والحارس خوان جارسيا إلى قائمة الإصابات المتزايدة في صفوفه.

ومن المتوقع أن يغيب رافينيا عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يتطلب تمزق غضروف غارسيا في ركبته اليسرى إجراء عملية جراحية، مما سيبقيه خارج الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، حسب حالة تعافيه.

ويفتقد برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بالفعل لاعب خط الوسط جافي لمدة تصل إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة. كما يغيب فيرمين لوبيز بسبب الإصابة، لكن من المتوقع عودة لامين يامال وأليخاندرو بالدي نهاية هذا الأسبوع.

ويستضيف فريق هانز فليك، الذي لم يُهزم هذا الموسم، ريال سوسيداد يوم الأحد قبل أن يستقبل باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أن يحل فويتشيك تشيزني محل جارسيا، الذي شارك في كل مباريات الفريق حتى الآن هذا الموسم بعد انضمامه للفريق قادما من إسبانيول في يونيو، في ظل غياب مارك أندريه تير شتيجن أيضا بسبب الإصابة.