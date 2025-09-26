قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوتيريش: العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة.. ولا يمكن التنبؤ به
أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة
بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
ناجي الشهابي: تكاتف الشعب مع الجيش هو الرد الأمثل على خطط التفتيت
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
غياب رافينيا والحارس جارسيا يفاقم مشاكل برشلونة قبل مواجهات نارية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، انضمام المهاجم البرازيلي رافينيا والحارس خوان جارسيا إلى قائمة الإصابات المتزايدة في صفوفه.
ومن المتوقع أن يغيب رافينيا عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يتطلب تمزق غضروف غارسيا في ركبته اليسرى إجراء عملية جراحية، مما سيبقيه خارج الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، حسب حالة تعافيه.
ويفتقد برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بالفعل لاعب خط الوسط جافي لمدة تصل إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة. كما يغيب فيرمين لوبيز بسبب الإصابة، لكن من المتوقع عودة لامين يامال وأليخاندرو بالدي نهاية هذا الأسبوع.
ويستضيف فريق هانز فليك، الذي لم يُهزم هذا الموسم، ريال سوسيداد يوم الأحد قبل أن يستقبل باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ومن المرجح أن يحل فويتشيك تشيزني محل جارسيا، الذي شارك في كل مباريات الفريق حتى الآن هذا الموسم بعد انضمامه للفريق قادما من إسبانيول في يونيو، في ظل غياب مارك أندريه تير شتيجن أيضا بسبب الإصابة.

سعر الذهب

ترشيحاتنا

