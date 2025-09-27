توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال

سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى عقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع كبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال النقل الجوي، تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران وتوسيع مجالات التعاون الدولي وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وتمثلت في لقاء الدكتور سامح الحفني بالسيدة ماجدا كوبتشونسكا، مدير عام النقل بالمفوضية الأوروبية، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية وتطبيق المعايير الدولية، ودعم آلية "CORSIA" المعنية بخفض الإنبعاثات الكربونية، إضافة إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي وتسهيل إجراءات السفر والتوسع في استخدام الوقود المستدام (SAF).

كما اجتمع الحفني مع السيد راؤول ميدينا، المدير العام لليوروكنترول، لبحث آليات التنسيق في إدارة الحركة الجوية القادمة من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر المجال الجوي المصري، بما يسهم في تحسين انسيابية الرحلات وتقليل زمن الطيران والانبعاثات، إلى جانب مناقشة توقيع بروتوكول تعاون ثنائي للاستفادة من خبرات اليوروكنترول في هذا المجال.

وفي لقاء أخر مع السيد أنتوني مونريال، مساعد مدير إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) للعمليات الدولية والوفد المرافق له؛ حيث اشاد اعضاء الوفد الأمريكى بالتدقيق الأخير من ال TSA بما يضمن استمراريه كفاءه تشغيل المطارات المصرية للرحلات المتجهه إلى أمريكا ، كما تم استعراض مشروعات التعاون المستقبليه بين الجانبين ، بما يعزز منظومة الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير العالمية .

كما بحث وزير الطيران المدني مع السيد إيمانويل بارتو، المدير المفوض لشركة INEO Energy الفرنسية، فرص التعاون في تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية وأبراج المراقبة ومراكز التحكم، لما للشركة من خبرة في تنفيذ أكثر من 150 مشروعًا في 30 دولة.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة لتعزيز موقع مصر على خريطة الطيران العالمية، مشيرًا إلى أن المباحثات ركزت على ملفات السلامة الجوية وخفض الانبعاثات والتحول الرقمي والطيران المستدام؛ مضيفًا بأننا نعمل على رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر، مع الإلتزام الكامل بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وفتح آفاق جديدة للإستثمار والشراكات الإستراتيجية التي تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات قطاع الطيران المصري ودوره المحوري في دعم منظومة النقل الجوي عالميًا.



