شاب ينهي حياته داخل مزرعة بوادي النطرون

أقدم شخص في العقد الثالث من العمر ، على إنهاء حياته داخل مزرعة بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بقطع أوتار يده.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بإنهاء شخص حياته بقطع أوتار يده داخل مزرعة بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز وادي النطرون، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام باسم. ب. ع، 28 عاما، مقيم القاهرة بقطع أوتار يده داخل مزرعة خلف دير الباراموس، وقام فريق من جهات التحقيق بمناظرة الجثمان، والتي قررت بالتصريح بدفن الجثمان عقب عرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته.