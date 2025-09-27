اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاختطافه صغيرًا والتعدي عليه

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، الموافق 27 سبتمبر، جلسة النطق بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 25 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم، لحضوره من محبسه، وتغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة، وإحضار المتهم من محبسه.

وفي 29 يونيو الماضي قررت محكمة جنايات دمنهور، بإحالة أوراق المدعو محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسياً بمدينة كفر الدوار.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجني عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدى على المجني عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.