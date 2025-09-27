هربا من حرارة الجو.. مصرع شاب غرقا في مياه ترعة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه في الحال، جراء غرقه في مياه ترعة بمدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو، حيث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بغرق شخص في مياه ترعة بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعى محمد. أ. خ، 17 عاما، مقيم مركز إيتاي البارود، خلال قيامه بالاستحمام في مياه الترعة، حيث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.