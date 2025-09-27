قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الغربية ووزير العمل يزوران المصابين في حادث المحلة ويقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء
الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو
زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل
أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10
 

ابتداء من الشهر المقبل، سيتوقف دعم ويندوز 10 بشكل رسمي، لكن الوضع ليس كما يبدو تماما، في خطوة قد تكون استجابة لتوقعات الشركة، قررت مايكروسوفت منح مستخدمي ويندوز 10 عاما إضافيا من التحديثات الأمنية. 


ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر عالميا
 

أعلنت شركة “ميتا”، عن توسيع ميزة “حسابات المراهقين” لتشمل المستخدمين المراهقين على منصتي فيسبوك وماسنجر حول العالم، بعد أن كانت متاحة في السابق فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.


مايكروسوفت تدمج نماذج أنثروبيك في “كوبايلوت” لتقليل الاعتماد على OpenAI
 

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic في مساعدها الذكي “كوبايلوت” Copilot، في خطوة تشير إلى توجه الشركة نحو تقليل اعتمادها على شراكتها البارزة مع OpenAI، المطورة لـ ChatGPT.

بقيمة 14 مليار دولار.. ترامب يوقع أمر تنفيذي ينقذ تيك توك من الإغلاق

 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يوافق على صفقة جديدة تسمح لتطبيق تيك توك TikTok، بمواصلة عمله داخل الولايات المتحدة، في خطوة تمثل تسوية لقضية أمن قومي شائكة طالما شغلت دوائر الحكم في واشنطن.

هيوماين تطلق لابتوب يعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق تفكير البشر 100مرة

كشفت شركة هيوماين Humain، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro PC، والذي يتميز بتقنيات ذكاء اصطناعي وكيلي Agentic AI، ومعالج Snapdragon X Elite من الجيل الأول، وتقول الشركة إنه قادر على "العمل بسرعة تفوق التفكير البشري بـ100 مرة".

OpenAI تطلق ميزة ChatGPT Pulse لتقديم ملخصات يومية للمستخدمين

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تدعى Pulse، والتي تهدف إلى توفير تقارير مخصصة للمستخدمين أثناء نومهم.

هتحوله لجهاز ألعاب محمول.. شاومي تطلق هواتف Xiaomi 17 مع ملحق خاص

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17، التي تضم طرازين رئيسيين 17 Pro و 17 Pro Max، إلى جانب الهواتف نفسها، لفت منتج ملحق جديد الأنظار، وهو غطاء وحدة تحكم يدوي قديم مخصص لهذه الهواتف، تم الكشف عنه مؤخرا مع تفاصيل الأسعار والميزات.

بعد توقيع ترامب.. من سيتولى إدارة تيك توك في الولايات المتحدة؟
 

بعد أربع سنوات من الجدل حول تطبيق تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، والمتعلق بمخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يوافق بموجبه على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

غزة

159دولة تعترف بفلسطين.. وخطوات بسيطة تفصلنا عن لحظة الحسم

صورة أرشيفية

عمرو بصيلة : المدارس التكنولوجية نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني بمصر

صورة أرشيفية

الإسكان تمد فترة التقديم لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" حتى 28 سبتمبر

بالصور

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد