أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ابتداء من الشهر المقبل، سيتوقف دعم ويندوز 10 بشكل رسمي، لكن الوضع ليس كما يبدو تماما، في خطوة قد تكون استجابة لتوقعات الشركة، قررت مايكروسوفت منح مستخدمي ويندوز 10 عاما إضافيا من التحديثات الأمنية.



ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر عالميا



أعلنت شركة “ميتا”، عن توسيع ميزة “حسابات المراهقين” لتشمل المستخدمين المراهقين على منصتي فيسبوك وماسنجر حول العالم، بعد أن كانت متاحة في السابق فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic في مساعدها الذكي “كوبايلوت” Copilot، في خطوة تشير إلى توجه الشركة نحو تقليل اعتمادها على شراكتها البارزة مع OpenAI، المطورة لـ ChatGPT.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يوافق على صفقة جديدة تسمح لتطبيق تيك توك TikTok، بمواصلة عمله داخل الولايات المتحدة، في خطوة تمثل تسوية لقضية أمن قومي شائكة طالما شغلت دوائر الحكم في واشنطن.

كشفت شركة هيوماين Humain، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro PC، والذي يتميز بتقنيات ذكاء اصطناعي وكيلي Agentic AI، ومعالج Snapdragon X Elite من الجيل الأول، وتقول الشركة إنه قادر على "العمل بسرعة تفوق التفكير البشري بـ100 مرة".

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تدعى Pulse، والتي تهدف إلى توفير تقارير مخصصة للمستخدمين أثناء نومهم.

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17، التي تضم طرازين رئيسيين 17 Pro و 17 Pro Max، إلى جانب الهواتف نفسها، لفت منتج ملحق جديد الأنظار، وهو غطاء وحدة تحكم يدوي قديم مخصص لهذه الهواتف، تم الكشف عنه مؤخرا مع تفاصيل الأسعار والميزات.

بعد أربع سنوات من الجدل حول تطبيق تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، والمتعلق بمخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يوافق بموجبه على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين.

