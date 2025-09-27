إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق بنها الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر قبل نزلة الزقازيق في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة بوقوع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارتين ببعضهما على الطريق الحر، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية لفترة قصيرة قبل أن يتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق بشكل طبيعي.

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين حالتهم متفاوتة بين كدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسد، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفى بنها التعليمي، فيما لم تسجل الحادثة أي حالات وفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحادث، فضلًا عن تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.