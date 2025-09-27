قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
أخبار البلد

رئيس البحوث الزراعية يبحث آليات تطوير أداء المحطات البحثية بالوجه البحري

شيماء مجدي

عقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتماعاً موسعاً في محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، لبحث دعم وتطوير أداء المحطات البحثية بالوجه البحري، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام وتطوير الأداء في المحطات البحثية على مستوى الجمهورية ومتابعة الأصول.

وشدد رئيس المركز  على الأهمية البالغة لتطوير أداء المحطات البحثية في مختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة تذليل التحديات التي تواجهها وتعزيز التكامل فيما بينها لضمان الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة. 


وأشار إلى أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والأسواق العالمية، مثمناً دور علماء المركز في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الأمن الغذائي المصري رغم التحديات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، أن الدور المحوري للمحطات البحثية يتمثل في إنجاح البرامج البحثية وتوفير البيئة الداعمة لها، مشددا على ضرورة التكامل بين المحطات والمعاهد البحثية المختلفة، والاستغلال الأمثل للأراضي والمعدات، وإقامة شراكات فعّالة مع قطاعات الإنتاج والزراعة الآلية وتحسين الأراضي.

واستعرض الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للمحطات، الخطة المؤسسية لتطوير المحطات، والتي تشمل: رفع كفاءة البنية التحتية لها، دعم البرامج البحثية، تحويل المحطات إلى منارات علمية وإرشادية، فضلا عن تشجيع المتميزين عبر ربط الحوافز بالإنتاج، والتركيز على إنتاج تقاوي الأساس للمحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بالجوانب الأمنية.

وأشار محمد رسلان الأمين العام للمركز، التزام الأمانة العامة للمركز بتقديم الدعم المالي والإداري اللازم لتيسير عمل المحطات وحل مشكلاتها.

واستعرض مديرو المحطات البحثية تقارير مختصرة، تشمل إمكانيات محطاتهم وإنجازاتها والتحديات القائمة، كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لمديري المحطات البحثية بالوجهين البحري والقبلي، لضمان استمرار عملية تطوير الأداء وتعزيز الدور الحيوي للمحطات في خدمة القطاع الزراعي المصري

