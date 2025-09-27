مأساة على الكورنيش الغربي.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج واقعة مأساوية، حيث لقي طالب في مقتبل العمر، مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بنطاق الكورنيش الغربي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بغرق طالب في نهر النيل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان للمدعو محمود ن ع، 19 عامًا، طالب، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بمياه النيل.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمان الشاب، حتى تمكنت من انتشاله اليوم من مياه النيل، ونُقل إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.