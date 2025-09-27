توجيه عاجل من محافظ كفر الشيخ بشأن طريق الخادمية ـ سيدي غازي .. صور

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال التدبيش والتكاسي وإقامة حوائط ساندة للقطاعات المتضررة على طريق الخادمية – سيدي غازي، وذلك في استجابة عاجلة لمطالب أهالي قرية الخادمية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالالتزام الكامل بمواصفات الجودة والجدول الزمني المحدد، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تُنفذ ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية، بما يضمن تعزيز عوامل الأمان وتيسير حركة المواطنين، تحقيقاً لمبدأ سرعة التدخل لمعالجة المشكلات الميدانية ودعماً لمسيرة التنمية.