القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 162 ضباط صف مُعلمين دفعة الشهيد مساعد محمد محمود مصطفى حربى الذى استشهد خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وذلك بعد إعدادهم وتأهيلهم علميا وعسكريا بمعهد ضباط الصف المعلمين لينالوا شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

بدأت مراسم الإحتفال بتقديم الطلبة عرضاً رياضياً لتمارين الإعداد البدني التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد ، أعقبه تقديم عرضاً للتعليم الأولى والمهارات المتقدمة بإستخدام السلاح ، وستعرض الطلبة مهاراتهم فى القتال المتلاحم وفنون الدفاع عن النفس والإقتحام الرأسى والإنزال السريع وعبور الموانع المختلفة أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وشاركت قوات المظلات باستعراض مهاراتها الإحترافية بإستخدام معدات الدلتا وإسقاط مجموعات القفز الحر ، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضاً متميزاً عكس مدى التوافق الحركى والتناغم فى الأداء ، وإختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة المعهد يتقدمهم حملة الأعلام ‏، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل عرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار .

وتم تكريم أسرة الشهيد مساعد محمد محمود مصطفى حربى تقديراً لما قدمه للوطن من تضحية وفداء

أعقب ذلك قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية للتخرج ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 162 إلى الدفعة (163) ضباط صف مُعلمين ، وإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، وردد الخريجون يمين الولاء .

وقدم اللواء أح أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط الصف المُعلمين خلال كلمته التهنئة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى خدمتهم بالقوات المسلحة , مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمعهد لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لتواكب أحدث نظم التعليم والتدريب العالمية .

ونقل اللواء أح أسامة محمد نجا مساعد وزير الدفاع خلال كلمته تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم، مشيراً إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من ضباط الصف المعلمين متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية بإعتبارهم القلب النابض فى جسد قواتنا المسلحة.

حضر مراسم الحفل عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى معهد ضباط الصف المعلمين .