وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار الدمرداش تترشح لانتخابات نادي الزهور

محمد سمير

 تقدم المستشار محمد الدمرداش اليوم السبت 27 سبتمبر بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الزهور الرياضي لدورة جديدة بقائمة قوية، ومستقرة لاستكمال الإنجازات التي شهدها النادي على مختلف الاصعدة، محتفظة بأسمها المشهور : قائمة "أبناء الزهور - واقع مستقر وتطوير مستمر".

وتضم قائمة "أبناء الزهور : المستشار الدكتور محمد الدمرداش على منصب رئيس النادي
المستشار ايهاب الشريطي لمنصب نائب الرئيس
المحاسب علي عادل لمنصب أمين الصندوق، والمهندس  أحمد اسامة لمنصب أمين الاستثمار.
وفي منصب العضوية فوق السن ضمت القائمة كلا من:  اللواء الدكتور مهندس حازم حسن، والمهندس أيمن بيرم ، والمهندس محمد عبد السلام، ودكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني.

وتضم القائمة من الأعضاء تحت السن: مهندس علي اسماعيل عبد الغفار، ودكتورة آية شريف.
وعن فرع التجمع الخامس تقدمت
دكتورة نشوى النحاس.

وصحب القائمة أثناء تقدمها عدد من أعضاء النادي في مظاهرة تأييد  وحب.

محمد الدمرداش نادي الزهور الرياضي أبناء الزهور

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ايناس عز الدين

كيف نجت من المــ وت؟ .. سر تكشفه إيناس عز الدين

اعتزال إلهام عبد البديع

زواج واعتزال.. قصة ابتعاد إلهام عبد البديع عن الفن

ضابطة امريكية سابقة

ضابطة أمريكية سابقة تكشف حقيقة تلاعب إسرائيل بواشنطن

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

