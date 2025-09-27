قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI
بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
مئات الجنرالات والأدميرالات.. وزير الدفاع الأمريكي يدعو لاجتماع مفاجئ | تفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
كشفت مصادر في البيت الأبيض عن خلفية الاجتماع المفاجئ الذي سيعقده وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الأسبوع المقبل في ولاية فرجينيا، بمشاركة مئات الجنرالات والأدميرالات، موضحة أن الهدف يتمثل في استعراض إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب" ووضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.

وقالت المصادر، في تصريحات لشبكة CNN، إن الاجتماع سيكون بمثابة تجمع حماسي يركز على تعزيز "روح المحارب" وإطلاق رؤية جديدة للجيش الأمريكي، مع مناقشة معايير حديثة للجاهزية واللياقة البدنية والتدريب التي يتوقع من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.

وأكد مسؤول دفاعي مطلع على التخطيط أن الاجتماع يرتكز على التدريب والتجهيز، مشيرًا إلى أن تواجد الجنرالات والضباط برتبتهم البارزة يمثل عنصرًا بصريًا مهمًا لهيغسيث في تقديم رسالته: "انضموا إلينا، وإلا ستُختصر مسيرتكم المهنية".

وأضافت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط حالياً للمشاركة أو حضور الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء.

يُذكر أن هيجسيث أعرب سابقًا عن رفضه للجنرالات وكبار الضباط، متهمًا إياهم بالمسؤولية عن إدخال سياسات "الوعي" إلى الثقافة العسكرية الأمريكية، في إشارة إلى برامج التنوع والمساواة والشمول التي تهدف لتعزيز فرص النساء والأقليات العرقية والمجتمعات غير الممثلة بشكل متساوٍ.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، قام بعدد من الإجراءات التي طالت كبار الضباط، منها طرد عدد كبير من الجنرالات والضباط، وأصدر أمرًا في مايو الماضي بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة لا تقل عن 20%، ضمن جهوده لإعادة تشكيل قيادة الجيش وفق رؤيته الخاصة.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ولاية فرجينيا وزارة الحرب وزارة الدفاع

