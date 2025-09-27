مئات الجنرالات والأدميرالات.. وزير الدفاع الأمريكي يدعو لاجتماع مفاجئ | تفاصيل

كشفت مصادر في البيت الأبيض عن خلفية الاجتماع المفاجئ الذي سيعقده وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الأسبوع المقبل في ولاية فرجينيا، بمشاركة مئات الجنرالات والأدميرالات، موضحة أن الهدف يتمثل في استعراض إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب" ووضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.

وقالت المصادر، في تصريحات لشبكة CNN، إن الاجتماع سيكون بمثابة تجمع حماسي يركز على تعزيز "روح المحارب" وإطلاق رؤية جديدة للجيش الأمريكي، مع مناقشة معايير حديثة للجاهزية واللياقة البدنية والتدريب التي يتوقع من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.

وأكد مسؤول دفاعي مطلع على التخطيط أن الاجتماع يرتكز على التدريب والتجهيز، مشيرًا إلى أن تواجد الجنرالات والضباط برتبتهم البارزة يمثل عنصرًا بصريًا مهمًا لهيغسيث في تقديم رسالته: "انضموا إلينا، وإلا ستُختصر مسيرتكم المهنية".

وأضافت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط حالياً للمشاركة أو حضور الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء.

يُذكر أن هيجسيث أعرب سابقًا عن رفضه للجنرالات وكبار الضباط، متهمًا إياهم بالمسؤولية عن إدخال سياسات "الوعي" إلى الثقافة العسكرية الأمريكية، في إشارة إلى برامج التنوع والمساواة والشمول التي تهدف لتعزيز فرص النساء والأقليات العرقية والمجتمعات غير الممثلة بشكل متساوٍ.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، قام بعدد من الإجراءات التي طالت كبار الضباط، منها طرد عدد كبير من الجنرالات والضباط، وأصدر أمرًا في مايو الماضي بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة لا تقل عن 20%، ضمن جهوده لإعادة تشكيل قيادة الجيش وفق رؤيته الخاصة.