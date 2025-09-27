لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب

كشف القيادي في حركة حماس، علاء البطة، عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب كان من المفترض أن تصدر باسم البلديات والمجتمع المدني والمخاتير، لكنها تعثرت بسبب رفض بعض الشخصيات التوقيع عليها خوفًا على مستقبلهم السياسي.

وأوضح البطة أن المبادرة كانت تتضمن عدة نقاط رئيسية، منها تسليم الرهائن إلى لجنة وساطة عربية ودولية، ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تسليم الرهائن بالإضافة إلى تسليم ملف غزة للجامعة العربية واللجنة العربية الإسلامية، وإنشاء لجنة لإدارة غزة مؤقتًا بمساندة قوة عربية، وتشكيل وفد من الخبراء للتفاوض مع إسرائيل برئاسة السلطة الفلسطينية، باعتبارها هيكلًا معترفًا به يحتاج للتطوير والإصلاح.

وأكد البطة أن المبادرة كانت تهدف إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان إدارة مؤقتة وشرعية لغزة، لكنها لم تُنفذ نتيجة الضغوط والخوف من التداعيات السياسية.