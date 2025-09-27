قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

توقيع برتوكول تعاون بين الأوقاف واتحاد الجامعات العربية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
عبد الرحمن محمد

وقعت وزارة الأوقاف  بروتوكول تعاون مع اتحاد الجامعات العربية، اليوم السبت الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٥، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 و مثل الوزارة في التوقيع  الدكتور أسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف، فيما مثل الاتحاد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة - الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وزير التعليم العالي الأسبق. وشهد التوقيع  الدكتورة راندا محمود رزق - الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وعدد من قيادات الوزارة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات والبحوث والدراسات العلمية، وتنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، فضلاً عن تبادل المطبوعات والمجلات، وتنسيق الجهود لعقد المؤتمرات والندوات العلمية المعنية بالقضايا المجتمعية والدعوية، وقضايا الوقف، وتعزيز الوعي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.

أكد وزير الأوقاف أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان وصقل المعارف والمهارات عبر الربط بين العلوم الدينية والعلوم التطبيقية والإنسانية، بما يسهم في نشر الفكر المستنير وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

كما أشار الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم رسالة الجامعات العربية في خدمة المجتمع وجهود التنمية الشاملة، بما يعزز من حضورها العلمي والعملي في الساحة العربية.

توقيع برتوكول اتحاد الجامعات العربية وزارة الأوقاف

