وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور عبد الرحيم عمار – رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس يسري شرشر – العضو المنتدب لدى المجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمتابعة جهود الهيئة والمجموعة، واستعراض نتائج العمل، وبحث الخطط المستقبلية لهما بما يخدم غايات العمل الدعوي والاجتماعي والتنموي.

تناول اللقاء استعراض المشروعات الاستثمارية القائمة وخطط التوسع المستقبلية، ودور المجموعة الوطنية في إدارة وتنمية استثمارات الأوقاف، مع تأكيد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول، وتعزيز الشراكات التي تحقق عائدًا مستدامًا يعود بالنفع على المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على تطوير العمل في هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما لمسه من تطوير في منهجية العمل والحفاظ على أموال الوقف وحسن استثمارها.

من جانب آخر حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م، الموافق ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بوجوب وشرف الدفاع عن الوطن والعرض، وشددت الوزارة على الأئمة بضرورة الإلتزام بموضوع الخطبة ومدتها .

لقاء الجمعة للأطفال

وفي سياق آخر عقدت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "التنمر.. مفهومه وأسبابه وعلاجه"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وقد جاءت هذه الندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، خلال التوعية بخطر التنمر، وبيان أسبابه وطرق الوقاية منه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحميهم من الانزلاق نحو مثل هذه التصرفات الضارة.