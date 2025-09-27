159دولة تعترف بفلسطين.. وخطوات بسيطة تفصلنا عن لحظة الحسم

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن دولة فلسطين المستقلة تحظى اليوم باعتراف 159 دولة على مستوى العالم، في تحول تاريخي ويعكس الزخم الدولي المتزايد تجاه إنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه المشروعة.

المجازر المروعة للاحتلال

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الاعترافات جاءت في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وما خلفته من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ما جعل الاعتراف بفلسطين لا يقتصر على كونه موقفًا سياسيًا، بل خطوة عملية تسهم في تمهيد الطريق أمام تنفيذ مشروع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الاعتراف الرسمي بفلسطين

وأوضحت أن الأيام الماضية شهدت إعلان عشر دول جديدة اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، من بينها فرنسا وبريطانيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى كندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورج ومالطا وموناكو، مشيرة إلى أن هذه الاعترافات تحمل أبعادًا سياسية وقانونية واضحة، وتؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية لم تعد مجرد مطلب نظري بل باتت استحقاقًا قانونيًا وتاريخيًا يفرض على المجتمع الدولي التعامل معه بجدية.