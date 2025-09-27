وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، مع أمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ثمن وزير الخارجية جهود الأمم المتحدة فى دعم السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة والوفاء بقيم حقوق الانسان، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام به في مختلف النزاعات على المستوى الدولي لاسيما في ضوء العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في شتى المجالات بما في ذلك البرامج التشغيلية والنوعية للمنظمات والهيئات الأممية بالقاهرة، خاصة وأن مصر أحد المراكز الإقليمية التي تستضيف المكاتب القطرية والإقليمية الأممية، والتى تعمل على دعم مقاصد ومبادئ الامم المتحدة.

كما تناول وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر للوفاء باحتياجات اللاجئين القادمين من مناطق النزاعات المحيطة لمصر من احتياجات إنسانية، خاصة مع استضافة مصر لأكثر من ١٠ مليون أجنبي من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، وتضاعف أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين التي تتحملها مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار في عدد من دول الجوار.