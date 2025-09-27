منال عوض: عقد 13 جلسة حوارية لمواجهة التغيرات المناخية بـ10 محافظات خلال 3 أشهر

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة إن الوزارة عقدت حتى الآن 13 جلسة حوارية لمواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 27 سبتمبر من العام الحالي، تناولت الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف، وتأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.

وأضافت القائم بأعمال وزيرة البيئة - في بيان اليوم - أن الجلسات الحوارية عقدت بالتنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة برئاسة المهندسة سماح صالح المنسق العام لجلسات الحوار المجتمعي، وفروع جهاز شؤون البيئة بالمحافظات، وبمشاركة منظمات ووكالات الأمم المتحدة، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والمستثمرين.

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت أيضا عرض تجارب عدد من المستفيدين كنماذج نجاح لمشروعات التكيف والتخفيف، واستعراض مفاهيم التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، وتسليط الضوء على جهود الدولة ومشروعاتها في هذا المجال، وعقد حوار مفتوح مع المشاركين لطرح اسئلتهم وتقديم المقترحات ويجري توثيقها لإعداد التقرير النهائي بمخرجات الحوار.

وقد استعرضت منال عوض تقريراً اليوم حول جهود وزارة البيئة في مواصلة عقد جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية في مختلف محافظات الجمهورية والمدرج بالبرنامج الحكومي للفترة (2024 – 2027) ويهدف إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في التصدي للقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية، بما يخدم تحقيق الهدف الاستراتيجي للحوكمة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم، حلقة نقاشية بديوان عام المحافظة حول آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة، وأكدت الحلقة النقاشية على عدد من الأهداف أبرزها زيادة التوعية المجتمعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المحلية التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ومن المقرر مواصلة تنظيم تلك الفعاليات حتى 24 نوفمبر من العام الحالي من خلال عقد 14جلسة إضافية بـ10 محافظات أخرى لاستكمال برنامج الحوار المجتمعي على مستوى الجمهورية.

