مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فيتشر، إن الفلسطينيين يواجهون أوضاع إنسانية مروعة في غزة، مؤكدا أهمية تطبيق وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق إيصال المساعدات.

وأضاف فيتشر -في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز)، اليوم /السبت/- أن الجميع يعلم عن مستويات الجوع والموت والنزوح في غزة، مطالبا بضرورة عودة الحديث عن السلام وسبل تحقيقه على المدى الطويل.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أنه حتى الآن لم يأت أحد بفكرة أفضل من حل الدولتين، مضيفا أنه لا يمكنه تقدير تكلفة إعادة إعمار غزة في المستقبل لأنه مشروع ضخم للغاية، مبينا أن نداءات الأمم المتحدة العالمية ممولة بنحو 20٪ فقط وهو نصف ما كان متوفرا العام الماضي.

