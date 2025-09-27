المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير شهادات جامعية وأختام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق وعاطلين، بعد إدانتهم بتزوير شهادات نجاح وتخرج جامعية وتقليد أختام شعار الجمهورية، واستعمال محررات رسمية مزورة منسوبة لجهات تعليمية وحكومية بدائرة قسم العبور.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة، وهم: سيد ز. م. ح (61 سنة – سائق – مقيم بالعبور)، ومحمد س. ز. م (30 سنة – مقيم بمدينة نصر)، ومحمد ف. ع. ع (35 سنة)، اشتركوا في عام 2023 بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة بيان نجاح منسوبة لإدارة عين شمس التعليمية، بعد اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وتذييلها بتوقيعات وأختام مقلدة.