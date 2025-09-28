طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل بالخطوات

تعد البطاطس بالبشاميل من الأكلات الغير تقليديه التي يمكن تحضيرها بشكل سريع وبسيط.

وإليكم طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

مقادير البطاطس بالبشاميل

بطاطس مسلوقة ومهروسة

زبدة

كمون

كزبرة

كريمة

للبشاميل

دقيق

لبن

زبدة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل

طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

في طاسة على النار ضعي الزبدة ،كريمة، كزبرة، كمون، ملح، فلفل، وتقلب المكونات ثم تضاف البطاطس المهروسة و المسلوقة مع استمرار تقليب المكونات.

في بايركس ضعي البطاطس المهروسة.

ضعي اللبن مع الدقيق على البارد وتقلب المكونات ثم ضيفي الملح، الفلفل، وتقلب المكونات ثم ترفع على النار للحصول على البشاميل.

ضيفي 2 مكعب زبدة مع استمرار تقليب المكونات.

ضعي البشاميل على البطاطس المهروسة.

ضيفي الجبن الموتزاريلا على الوجه ثم يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي ويقدم