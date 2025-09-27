قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
محافظ الأقصر يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن

شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملفات التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة.

وشارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، إضافة إلى مديري مديريات المساحة والزراعة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والتنمية العمرانية، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، ووحدة المتغيرات المكانية، ومنظومة GIS، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، والجمعيات الزراعية، ورؤساء القرى والحملة الميكانيكية، وممثل حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومديري التنظيم.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً أن الدولة منحت المواطنين استقراراً معنوياً من خلال تمليك الأراضي التي يزرعونها منذ سنوات.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية عرض ملفات التقنين بشكل تفصيلي، مع متابعة موقف كل مركز ومدينة وسؤال نوابهم ورؤساء القرى عن تفاصيل الموقف التنفيذي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

وفيما يخص موجة الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، أكد المهندس عبد المطلب عمارة على أهمية التعامل بكل حسم ضد المخالفين، مشيراً إلى ضرورة متابعة معدلات الأداء بشكل دقيق للرد على المتغيرات التي ترد يومياً، والتعامل الصارم مع المتغيرات غير القانونية.

كما أكد محافظ الأقصر على عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي حتى نهاية شهر أكتوبر، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

