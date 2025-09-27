ترامب يوجّه بنشر قوات فيدرالية في بورتلاند ويهدد باستخدام "القوة الكاملة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال" اليوم السبت، أنه أصدر تعليماته لوزير الحرب، بيت هيجسث، بنشر قوات عسكرية في مدينة بورتلاند، مشيرًا إلى أنه يجيز استخدام "القوة الكاملة إذا لزم الأمر" داخل مدينة أمريكية، في خطوة وُصفت بالاستثنائية.

وقال ترامب ، في منشوره ، : "بناءً على طلب وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أوجّه وزير الحرب، بيت هيجسث، لتوفير كل القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي عصف بها العنف، وأي من منشآت الهجرة والجمارك التي تتعرض لهجوم من منظمة أنتيفا وغيرهم من الإرهابيين المحليين".

ولم تتضح بعد التفاصيل القانونية التي يستند إليها ترامب في هذا التوجيه، خاصة في ظل وجود قانون فيدرالي ، "قانون بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878 ، يمنع استخدام القوات المسلحة الفيدرالية في تنفيذ القانون داخل الأراضي الأمريكية، إلا في حالات استثنائية محددة.

كما لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الحرب بشأن الإعلان، الذي يثير تساؤلات واسعة حول دستورية استخدام الجيش في الشؤون الأمنية الداخلية.

يُذكر أن مدينة بورتلاند بولاية أوريجون شهدت في السنوات الأخيرة احتجاجات عنيفة وأحداث شغب، إلا أن الخطوة المعلنة تُعد تصعيدًا غير مسبوق في التعامل الفيدرالي مع الأزمات المحلية.

