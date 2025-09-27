ضبط شخصين تخصصا في سرقة المساكن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، تخصصا في سرقة المساكن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين من داخل المساكن، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وفرد خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.