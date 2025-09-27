خالد الغندور: ياسين منصور يحسم أمره بانتخابات الأهلي خلال 48 ساعة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن رجل الأعمال ياسين منصور يحسم موقفه النهائي من انتخابات الأهلي خلال ٤٨ ساعة قادمة.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور" :"ياسين منصور تأكد من استعداد الكابتن محمود الخطيب لدخول الانتخابات المقبلة".

وتابع :"رجل الأعمال الأهلاوي معروض عليه الآن الدخول في قائمة الكابتن محمود الخطيب على منصب النائب".

وأضاف :"ياسين منصور أكد للمقربين منه إنه لن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس في وجود الكابتن الخطيب".

واختتم :"ينتظر الكابتن محمود الخطيب القرار النهائي لياسين منصور من أجل إتمام قائمته، وفي حال عدم رغبة ياسين منصور في دخول قائمة الخطيب سيكون خالد مرتجي نائبا في القائمة".