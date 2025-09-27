مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ

لقي تلميذان شقيقان بكفر الشيخ، مساء اليوم، مصرعهما غرقًا إثر انقلاب السيارة التي كان يقودها والدهما بمصرف كتشنر.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية يفيد، بانقلاب سيارة بمصرف كتشنر.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين أنه أثناء سيرة السيارة 9153 نقل، سارية التراخيص قيادة مجدي السيد 38 سنة، مقيم بقرية أبو بدوي، بطريق الحامول ـ كفر الكراكات اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدي إلى انحرافها وانقلابها بمصرف كتشنر عند قرية القليعة.

وأسفر الحادث عن وفاة نجليه أحمد 10 سنوات، والسيد 9 سنوات، تلميذين، وجرى انتشالهما وإيداعهما مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي المتوفيين تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5841 لسنة 2025م، إداري مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.