حملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بشوارع بشبرا الخيمة

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ،حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة، بمشاركة محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا، ومحمود عدوان نائب رئيس حي غرب شبرا.



وجاءت الحملة في إطار حرص محافظة القليوبية على تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.



وشهدت الحملة تنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين، مع فتح حارات مرورية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات. كما تابعت الحملة التصدي لظاهرة التعديات واستغلال المساحات العامة دون تراخيص قانونية، حيث تم إزالة الأكشاك غير المرخصة وكل ما يشوه المظهر الحضاري للطرق والميادين.



وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة المستمرة لفرض الانضباط ورفع كفاءة الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بضرورة تكثيف الحملات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على بيئة حضارية تليق بالمواطنين