نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق

نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طماطم مسرطنة في الأسواق المصرية بسبب الأسمدة النيتروجينية.

وأكد أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، وأن الطماطم المتداولة آمنة وصالحة للاستهلاك.

وأوضح أن ظهور أجزاء بيضاء داخل بعض ثمار الطماطم أمر طبيعي ويرتبط بعوامل مناخية وزراعية، ولا يمثل أي خطورة على صحة المستهلكين.

وشدد على أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في مراقبة الأسواق وضمان جودة المحاصيل.