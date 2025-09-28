وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٣٦ كيلومتر والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية .

وتقدر أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظات ( شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح ) بـ (١٣٦٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (١٦٠) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨١ سد - ٦٧ بحيرة صناعية - ٢٤٢ بحيرة جبلية - ٤٢ قناة صناعية - ١١٦ حاجز - ٨ جسر حماية - ٦٥٩ خزان ارضى - ١٥ حوض تهدئة - ٧ معبر ايرلندى - ١ حوض ترسيب - ١ مفيض بحيرة - ١١١ بئر نشو - ١٣ بربخ)، منها (٥٠) بمحافظة شمال سيناء بسعة تخزينية (١٤) مليون متر مكعب - (٥١٠) بمحافظة جنوب سيناء بسعة تخزينية (٨٨) مليون متر مكعب - (٧٤) بمحافظة البحر الاحمر بسعة تخزينية (٥٤) مليون متر مكعب - (٧٢٩) بمحافظة مطروح بسعة تخزينية (٥) مليون متر مكعب .

كما يجرى العمل على إنشاء عدد (٥٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (٢٥) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨ سد - ٢٢ بحيرة صناعية - ٢ قناة صناعية - ٢١ حاجز) .

كما يجرى تأهيل ورفع كفاءة عدد (٥) اعمال صناعية بسعة تخزينية إجمالية (١٧) مليون متر مكعب، عبارة عن (٢ بحيرة صناعية - ٣ حاجز ترابى) .