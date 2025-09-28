قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
أخبار البلد

وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة

منشآت الحماية من أخطار السيول
منشآت الحماية من أخطار السيول
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٣٦ كيلومتر والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية .

وتقدر أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار بمحافظات ( شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح ) بـ (١٣٦٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (١٦٠) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨١ سد - ٦٧ بحيرة صناعية - ٢٤٢ بحيرة جبلية - ٤٢ قناة صناعية - ١١٦ حاجز - ٨ جسر حماية - ٦٥٩ خزان ارضى - ١٥ حوض تهدئة - ٧ معبر ايرلندى - ١ حوض ترسيب - ١ مفيض بحيرة - ١١١ بئر نشو - ١٣ بربخ)، منها (٥٠) بمحافظة شمال سيناء بسعة تخزينية (١٤) مليون متر مكعب  - (٥١٠) بمحافظة جنوب سيناء بسعة تخزينية (٨٨) مليون متر مكعب - (٧٤) بمحافظة البحر الاحمر بسعة تخزينية (٥٤) مليون متر مكعب - (٧٢٩) بمحافظة مطروح بسعة تخزينية (٥) مليون متر مكعب .

كما يجرى العمل على إنشاء عدد (٥٣) عمل صناعى بسعة تخزينية إجمالية (٢٥) مليون متر مكعب، عبارة عن (٨ سد - ٢٢ بحيرة صناعية - ٢ قناة صناعية  - ٢١ حاجز) .
كما يجرى تأهيل ورفع كفاءة عدد (٥) اعمال صناعية بسعة تخزينية إجمالية (١٧) مليون متر مكعب، عبارة عن (٢ بحيرة صناعية - ٣ حاجز ترابى) .

الرى المياه الجوفية موسم السيول الأمطار

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

الكرواسون

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الام القدم

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

