تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن روسيا تعد من الدول الكبرى في المجال الطبي وتسعى حاليًا لتوطين صناعاتها الطبية داخل مصر، وهو ما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقا استثمارية جديدة.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن تركيا حققت تقدمًا ملحوظًا في القطاع الطبي، ما يزيد من أهمية المنافسة والتكامل الإقليمي لدعم هذا المجال الحيوي.

وشدد على أن مصر ماضية في خططها لتطوير وزيادة الأعمال الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة في القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن الدولة تضع توطين الصناعات الطبية وصناعة المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمهن والتخصصات الطبية الجديدة على رأس أولوياتها.