محافظات

محافظ مطروح: اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 21 قرية

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  صدور قرار المهندس شريف الشربينى  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد  المخطط الإستراتيجى لعدد ٢١ قرية من قرى مطروح  وجارى نشرها بالجريدة الرسمية .

واضاف   أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

ووجه  محافظ مطروح  الشكر لوزارة الاسكان وللهيئة العامة للتخطيط العمراني ولكل الجهات المعنية  والفرق الهندسية  التي عملت على هذا الملف ، مؤكدًا أن محافظة مطروح  مستمرة في دعم كافة الجهود المبذولة   لتيسير حياة المواطن وتحقيق الاستقرار العمراني والنهضة الشاملة في كل القطاعات.

وأوضحت المهندسة أمل عرفة مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أن القرار يشمل عدد 21 قرية بالمحافظة   وهم قرى أبو شروف- بهى الدين بسيوة  والشرنبية بمركز الضبعة –وقريتى الشمامة و أولاد جبريل بمركز الحمام وقرى أبو مرقيق والزيات  والجراولة وعلوش وأولاد مرعى و حلازين وأبو لهو قبلى (جنوبى ) والسوينات وأبو لهو بحرى وسيدى حنيش بمركز مرسى مطروح وقرى الفاخرى وأبو مزهود والظافر والزوايدة بمركز سيدى برانى وقرى أبو زريبة و بقيق بمركز السلوم

  وبذلك يكون قد تم الانتهاء من المخطط الإستراتيجي لعدد ٤٩ قرية من  قرى المحافظة..وباقي عدد ٦ قري تم إدراجها بالمخططات الجديدة للمدن ومتبق فقط قرية أم الصغير بسيوة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق إستقبل  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ، الدكتور عبدالقادر عبدالكريم ابراهيم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ومطروح وبحضور  الدكتور سيد هارون مدير فرع المعهد بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للاسكان والمهندسة ايمان عبد الجليل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والدكتور محمد حمدى عضو هيئة التدريس بالمعهد 

 وجه محافظ مطروح التهنئة لعميد المعهد العالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق ، مع تأكيد تقديم كافة الدعم لجهود ودور المعهد التعليمى والتدريبي

كما تم مناقشة جهود المحافظة بالتعاون مع المعهد في إنهاء أعمال تطوير   فرع المعهد التكنولوجي  ، حيث تم تشغيله التجريبي استقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ،مما ييسر على الطلاب واستقرارهم حاليا  بمقر المعهد بعد تطويره   

والاعداد لافتتاحه  قريبا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى و استيعاب مزيد من الاعداد خلال الأعوام القادمة.

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

