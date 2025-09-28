قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

3 قتـ.لى بينهم رضيع جراء فيضانات اجتاحت مناطق في الجزائر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أسفرت الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في الجزائر، خاصة ولاية الجلفة الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع، وذلك إثر أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، يوم أمس.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة رضيع يبلغ من العمر عامين، جرفته مياه وادي بمنطقة سد أم الذروع في ولاية الجلفة.

وفي سياق عمليات البحث عن مفقودين، أعلنت الهيئة في بيانين منفصلين، العثور على جثة شخص قرب وادي فريطيس، على بعد نحو 15 كيلومتراً من موقع انجراف السيارة التي كان على متنها رفقة شخص آخر. وتم لاحقاً العثور على جثة الضحية الثانية على مسافة 30 كيلومتراً من مكان الحادث.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة بشأن تساقط أمطار غزيرة تجاوزت 15 ملم في شرق البلاد، لا سيما في ولايات قسنطينة، سطيف، وسوق أهراس، بالإضافة إلى مناطق من الهضاب العليا مثل المسيلة والجلفة، ما ساهم في تفاقم الوضع وتشكل السيول.

الجزائر فيضانات اجتاحت مناطق في الجزائر أخبار الجزائر منطقة سد أم الذروع ولاية الجلفة

