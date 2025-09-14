تحذيرات من امطار غزيرة وفيضانات في باكستان

أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب شرقي باكستان، إنذارا قبيل حلول الموجة الحادية عشرة للأمطار الموسمية، محذرة من احتمال حدوث فيضانات للأنهار والجداول والسهول الفيضية.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن حالات الطوارئ على خط المساعدة 1129.

و توقع المتحدث باسم الهيئة القول، هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، و ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطرا على المناطق المعرضة للفيضانات.



وأسفرت الفيضانات عن وفاة 972 شخصا حتى الآن، وفقا للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث.