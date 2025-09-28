في اليوم العالمي للسياحة.. فنزويلا تحتفل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

تحتفل سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في مصر باليوم العالمي للسياحة مؤكدة على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع السياحي كجسر للتفاهم بين الشعوب ومحرك للتنمية المستدامة.

وأكدت فنزويلا على التزامها بتعزيز العلاقات السياحية مع الدول الصديقة، وفي المقدمة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكد السفير ويلمر أومار باريينتوس على الشراكة الاستراتيجية النشطة بين الحكومتين الفنزويلية والمصرية.

واعلن سفير فنزويلا تنظيم سلسلة من الفعاليات لدعم الحركة السياحية الفنزويلية نحو مصر وتشجيع المواطنين المصريين على استكشاف الكنوز والموارد السياحية الغنية والمتنوعة في فنزويلا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين، مما يضفي بعداً تاريخياً وعمقاً على الجهود الحالية والمستقبلية للتعاون.

واوضحت السفارة ان هذه الشراكة لا تقتصر على زيادة أعداد السياح فحسب، بل تمتد لتشمل تبادل المعارف وأفضل الممارسات في القطاع السياحي.

وتثمن السفارة وفريق عملها الرؤية الثاقبة للحكومة الفنزويلية تجاه تبادل الخبرات السياحية مع مصر، البلد الذي لطالما كان رائداً ثقافياً وسياحياً على مستوى العالم.