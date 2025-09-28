قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ترامب يطالب مايكروسوفت بإقالة "ليزا موناكو".. ماذا تعرف من أسرار؟
 

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة مايكروسوفت إلى إقالة ليزا موناكو، رئيسة الشؤون العالمية في الشركة، معتبرا أن دورها يمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.


يوتيوب تطلق ميزات جديدة لمشتركي بريميوم.. 5 مزايا في الطريق إليك
 

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن تحديثات جديدة حصرية لمشتركي YouTube Premium، تشمل تحسينات في جودة الصوت، أدوات تحكم أوسع أثناء المشاهدة، وتجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على مختلف الأجهزة بما في ذلك الهواتف، الويب، وأجهزة التلفزيون الذكية.

آبل تطور نموذج ذكاء اصطناعي جديد لفهم الصور وتوليدها بقدرات مزدوجة

 

في خطوة جديدة نحو تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، تعمل شركة آبل Apple على تطوير نموذج متعدد الوسائط يحمل اسم Manzano، وهو اسم يترجم إلى “شجرة التفاح” بالإسبانية، ليكون قادرا على فهم الصور وتوليدها في آنٍ واحد، وهي مهمة تقنية معقدة لا تزال تشكل تحديا لغالبية النماذج مفتوحة المصدر.

هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في خاصية Apple Intelligence

أطلقت شركة آبل هواتف آيفون 17 الجديدة، مزودا بأحدث التقنيات وميزات Apple Intelligence التي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز هذه التقنية بتحسين أداء سيري، النص التنبؤي، والاقتراحات الذكية للتطبيقات.

آبل تقترب من إطلاق تحديث كبير لـ سيري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة آبل على تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري بهدف جعله منافسا قويا لأدوات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وجوجل.

مايكروسوفت تصنف الصور تلقائيا بالذكاء الاصطناعي في Windows 11

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق الصور على نظام Windows 11 لمشتركي برنامج Insider، يهدف إلى تنظيم مكتبات الصور الكبيرة بطريقة أكثر سهولة.

ميتا تطلق اشتراكا خاليا من الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق خيار اشتراك مدفوع خال من الإعلانات لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة، يسمح لهم باستخدام المنصتين دون ظهور إعلانات مخصصة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

مصر للطيران

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يختار مصر لاستضافة مؤتمر مقدمي الخدمات الأرضية لعام 2026

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا

المنح والبعثات

التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين لعام 2025

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

المزيد