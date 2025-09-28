أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة مايكروسوفت إلى إقالة ليزا موناكو، رئيسة الشؤون العالمية في الشركة، معتبرا أن دورها يمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.



يوتيوب تطلق ميزات جديدة لمشتركي بريميوم.. 5 مزايا في الطريق إليك



أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن تحديثات جديدة حصرية لمشتركي YouTube Premium، تشمل تحسينات في جودة الصوت، أدوات تحكم أوسع أثناء المشاهدة، وتجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على مختلف الأجهزة بما في ذلك الهواتف، الويب، وأجهزة التلفزيون الذكية.

في خطوة جديدة نحو تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، تعمل شركة آبل Apple على تطوير نموذج متعدد الوسائط يحمل اسم Manzano، وهو اسم يترجم إلى “شجرة التفاح” بالإسبانية، ليكون قادرا على فهم الصور وتوليدها في آنٍ واحد، وهي مهمة تقنية معقدة لا تزال تشكل تحديا لغالبية النماذج مفتوحة المصدر.

أطلقت شركة آبل هواتف آيفون 17 الجديدة، مزودا بأحدث التقنيات وميزات Apple Intelligence التي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز هذه التقنية بتحسين أداء سيري، النص التنبؤي، والاقتراحات الذكية للتطبيقات.

تعمل شركة آبل على تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري بهدف جعله منافسا قويا لأدوات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وجوجل.

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق الصور على نظام Windows 11 لمشتركي برنامج Insider، يهدف إلى تنظيم مكتبات الصور الكبيرة بطريقة أكثر سهولة.

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق خيار اشتراك مدفوع خال من الإعلانات لمستخدمي منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة، يسمح لهم باستخدام المنصتين دون ظهور إعلانات مخصصة.