العضلة الخلفية تبعد جراديشار عن مباراة القمة أمام الزمالك غدا

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تغيب اللاعب جراديشار عن ماتش القمة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك:"رسمياً.. جراديشار يغيب عن ماتش القمة للإصابة في العضلة الخلفية".

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية غداً الإثنين نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يقام لقاء القمة المرتقب بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتأكيد انطلاقته القوية مع مديره الفني الجديد يانيك فيريرا، فيما يبحث الأهلي تحت قيادة عماد النحاس عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات.

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الدفع بلاعب إضافي في خط الوسط من أصحاب الأدوار الدفاعية أمام الأهلي غداً الاثنين، بهدف فرض التوازن التكتيكي في مواجهة المارد الأحمر، مع الحفاظ على النزعة الهجومية التي يسعى المدرب لتوظيفها في بعض فترات اللقاء.

غياب محمد شحاته

يغيب عن الزمالك في هذه المواجهة لاعب الوسط محمد شحاتة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

عودة خوان بيزيرا

يعود الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف، حيث تراكمت عليه ثلاث بطاقات صفراء.

التحضير النفسي للاعبين

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي، حيث شدد على لاعبيه ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة، والالتزام الصارم بالتعليمات، خصوصاً في الشق الدفاعي.