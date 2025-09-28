قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
العضلة الخلفية تبعد جراديشار عن مباراة القمة أمام الزمالك غدا

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تغيب اللاعب جراديشار عن ماتش القمة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك:"رسمياً.. جراديشار يغيب عن ماتش القمة للإصابة في العضلة الخلفية".

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية غداً الإثنين  نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يقام لقاء القمة المرتقب بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتأكيد انطلاقته القوية مع مديره الفني الجديد يانيك فيريرا، فيما يبحث الأهلي تحت قيادة  عماد النحاس عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات.

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الدفع بلاعب إضافي في خط الوسط من أصحاب الأدوار الدفاعية أمام الأهلي غداً الاثنين، بهدف فرض التوازن التكتيكي في مواجهة المارد الأحمر، مع الحفاظ على النزعة الهجومية التي يسعى المدرب لتوظيفها في بعض فترات اللقاء.

غياب محمد شحاته

يغيب عن الزمالك في هذه المواجهة لاعب الوسط محمد شحاتة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

عودة خوان بيزيرا

 يعود الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف، حيث تراكمت عليه ثلاث بطاقات صفراء.

التحضير النفسي للاعبين

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي، حيث شدد على لاعبيه ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة، والالتزام الصارم بالتعليمات، خصوصاً في الشق الدفاعي.

الأهلي الزمالك جارديشار

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

أسعار البنزين اليوم رسمياً

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

