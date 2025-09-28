رئيس الرعاية الصحية يزور مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد بروسيا

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشاركة في فعاليات الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في المجالات الصحية، ولا سيما الطب النووي، التكنولوجيا الحيوية، علوم الجينوم، الأبحاث العلمية، التحول الرقمي، والسياحة العلاجية، بما يضمن تحقيق طفرة نوعية في جودة الخدمات الصحية.

زار الدكتور السبكي، يرافقه الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، المركز الوطني للأبحاث الطبية والعلاجية والوقائية، حيث اطلعا على أحدث البرامج البحثية والتجهيزات العلمية المتقدمة، مؤكّدًا أن هذه الزيارة تمثل إضافة نوعية لبرامج الهيئة في البحث العلمي وتحديث الممارسات الطبية.

وأوضح أن المركز يُعد مرجعًا علميًا في مجال الطب النووي والعلاج الإشعاعي، ويقدم خدمات طبية متخصصة للمواطنين ويضم تجهيزات تشخيصية وعلاجية متقدمة، مما يجعله أحد أبرز المراكز متعددة التخصصات في روسيا.

مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد

كما زار رئيس الهيئة مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد، للاطلاع على التجهيزات التكنولوجية الحديثة في مجال الطب الرقمي والتطبيب عن بُعد.

وناقش مع الخبراء الروس فرص الاستفادة من هذه التجهيزات لتطوير برامج التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية المصري، بما يعزز سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين ويرتقي بكفاءة النظام الصحي على مستوى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن مستشفى مونيكي يمثل نموذجًا متقدمًا للمستشفيات متعددة التخصصات في روسيا، بما يتيح تقديم رعاية طبية عالية الجودة ودعم الابتكار في الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في مجالات البحث العلمي، التدريب الطبي، والتحول الرقمي يشكل ركيزة استراتيجية لتطوير النظام الصحي المصري وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

كما لفت إلى أن تبادل الخبرات الدولية وتعميق التعاون العلمب عبر توأمة المؤسسات الطبية المصرية مع نظيراتها الروسية سيسهم في نقل أفضل الممارسات الطبية الحديثة وبناء منظومة صحية أكثر تقدمًا واستدامة، ويضع أسسًا لشراكات مستقبلية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية المتقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن العلاقات الصحية بين مصر وروسيا أصبحت نموذجًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، وتعد منصة مهمة للتميز الطبي الإقليمي، تدعم جهود مصر في تقديم خدمات صحية متطورة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجالات الطب النووي والتحول الرقمي والابتكار الصحي.

واختتم الدكتور السبكي بالتأكيد على أن هذه الزيارات واللقاءات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين للعلاقات الصحية الثنائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون المصري الروسي، ودعم تنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق أهداف مصر في بناء نظام صحي حديث ومستدام.