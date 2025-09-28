قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يزور مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد بروسيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشاركة في فعاليات الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في المجالات الصحية، ولا سيما الطب النووي، التكنولوجيا الحيوية، علوم الجينوم، الأبحاث العلمية، التحول الرقمي، والسياحة العلاجية، بما يضمن تحقيق طفرة نوعية في جودة الخدمات الصحية.

زار الدكتور السبكي، يرافقه الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، المركز الوطني للأبحاث الطبية والعلاجية والوقائية، حيث اطلعا على أحدث البرامج البحثية والتجهيزات العلمية المتقدمة، مؤكّدًا أن هذه الزيارة تمثل إضافة نوعية لبرامج الهيئة في البحث العلمي وتحديث الممارسات الطبية.

وأوضح أن المركز يُعد مرجعًا علميًا في مجال الطب النووي والعلاج الإشعاعي، ويقدم خدمات طبية متخصصة للمواطنين ويضم تجهيزات تشخيصية وعلاجية متقدمة، مما يجعله أحد أبرز المراكز متعددة التخصصات في روسيا.

مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد

كما زار رئيس الهيئة مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد، للاطلاع على التجهيزات التكنولوجية الحديثة في مجال الطب الرقمي والتطبيب عن بُعد. 

وناقش مع الخبراء الروس فرص الاستفادة من هذه التجهيزات لتطوير برامج التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية المصري، بما يعزز سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين ويرتقي بكفاءة النظام الصحي على مستوى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن مستشفى مونيكي يمثل نموذجًا متقدمًا للمستشفيات متعددة التخصصات في روسيا، بما يتيح تقديم رعاية طبية عالية الجودة ودعم الابتكار في الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في مجالات البحث العلمي، التدريب الطبي، والتحول الرقمي يشكل ركيزة استراتيجية لتطوير النظام الصحي المصري وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

كما لفت إلى أن تبادل الخبرات الدولية وتعميق التعاون العلمب عبر توأمة المؤسسات الطبية المصرية مع نظيراتها الروسية سيسهم في نقل أفضل الممارسات الطبية الحديثة وبناء منظومة صحية أكثر تقدمًا واستدامة، ويضع أسسًا لشراكات مستقبلية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية المتقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن العلاقات الصحية بين مصر وروسيا أصبحت نموذجًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، وتعد منصة مهمة للتميز الطبي الإقليمي، تدعم جهود مصر في تقديم خدمات صحية متطورة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجالات الطب النووي والتحول الرقمي والابتكار الصحي.

واختتم الدكتور السبكي بالتأكيد على أن هذه الزيارات واللقاءات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين للعلاقات الصحية الثنائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون المصري الروسي، ودعم تنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق أهداف مصر في بناء نظام صحي حديث ومستدام.

موسكو المركز الوطني للأبحاث الطبية والعلاجية مستشفى مونيكي البرامج التخصصية الطب النووي التحول الرقمي التطبيب عن بُعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

ترشيحاتنا

مسلسل لينك

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

الكرواسون

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

بالصور

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد