إطلاق أكاديمية تدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية قريبا.. نواب: خطوة جادة نحو بناء القدرات البشرية..ومواجهة البطالة وخلق مشروعات استثمارية أبرز فوائدها

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق أكاديمية "شباب بلد" بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية.



جاء ذلك خلال استقبالها أمس /السبت/، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، صوفيا هلال، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.



وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته



في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن الإعلان عن إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية.

وأكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الأكاديمية المقرر إطلاقها ستكون بمثابة إحدى الأدوات المهمة في مواجهة مشكلة البطالة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل ويعزز من دورهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

كما أوضح عضو البرلمان أن هذه الأكاديمية ستلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها ستسهم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، مما يخلق فرص استثمارية جديدة .



في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان،عضو مجلس النواب، إن إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية، أنها تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء القدرات البشرية، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن

هذه الأكاديمية تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بجانب تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، وتشجيعهم على خوض مجالات ريادة الأعمال.



كما أوضحت عضو النواب أنها ستسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الفعلية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا.