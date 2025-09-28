قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التجربة الدانماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح
محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت
محافظ الدقهلية: لن نتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة
كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟
تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
برلمان

إطلاق أكاديمية تدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية قريبا.. نواب: خطوة جادة نحو بناء القدرات البشرية..ومواجهة البطالة وخلق مشروعات استثمارية أبرز فوائدها

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزيرة التخطيط:مصر أطلقت أكاديمية “شباب بلد” لإتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته
  • برلمانية: إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية خطوة لبناء القدرات وتعزيز فرص العمل
  • نائب : إطلاق أكاديمية لوصول الشباب للفرص المهنية تدعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال


أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق أكاديمية "شباب بلد" بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية.


جاء ذلك خلال استقبالها أمس /السبت/، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، صوفيا هلال، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.


وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته


في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن الإعلان عن إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية.

وأكد"  يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الأكاديمية المقرر إطلاقها ستكون بمثابة إحدى الأدوات المهمة في مواجهة مشكلة البطالة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل ويعزز من دورهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

كما أوضح عضو البرلمان أن هذه الأكاديمية ستلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها ستسهم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، مما يخلق فرص استثمارية جديدة .


في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان،عضو مجلس النواب، إن إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية والمهنية، أنها تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء القدرات البشرية، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن 
هذه الأكاديمية تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بجانب تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، وتشجيعهم على خوض مجالات ريادة الأعمال.


كما أوضحت عضو النواب أنها ستسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الفعلية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز من قدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا.

وزيرة التخطيط رانيا المشاط فرص عمل دعم الشباب مجلس النواب

