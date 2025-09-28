قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر أن الائتلاف الوطني الحر أنهى مراجعة جميع القوائم الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وبدأنا بالفعل مرحلة تجهيز أوراق الترشح وتكليف المرشحين بملفاتهم كاملة.

وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حرصنا على أن تكون مساهمة المرشح المالية رمزية لا تثقل كاهله، بحيث لا يتحمل سوى ٣ آلاف جنيه فقط، وذلك التزامًا بمبدأ أن السياسة ليست بابًا للأثرياء وإنما ساحة لخدمة الوطن والمواطن.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر أننا نخوض هذه الانتخابات برؤية وطنية صادقة، وبعمل منظم يضمن المنافسة القوية والتعبير عن صوت وطني مستقل يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

ويستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط ترقب سياسي وتشريعي واسع لأجندة الجلسة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة ليعرض بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذا لنص المادة (123) من الدستور التي تخول الرئيس حق إعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها قبل إصدارها.

وكان البرلمان قد أعلن الأسبوع الماضي تلقيه كتابا رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على بعض مواد القانون، موضحا أن هذه الملاحظات تعكس حرص دستوري ووطني على أن يظل التشريع متوازن، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتعكس رؤية واعية لدور العدالة الجنائية كركيزة أساسية في حماية السلم المجتمعي وصون الحقوق والحريات.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي المنسق العام للائتلاف الوطني الحر الائتلاف الوطني الحر انتخابات مجلس النواب

