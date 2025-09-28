أخبار التوك شو | ارتفاع درجات الحرارة مجدداً.. حقيقة انتشار طماطم مسرطنة بالأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تغطي المصريين من قبل الزواج حتى الشيخوخة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تمثل امتدادًا لرؤية شاملة عنوانها “مصر معك من أول يوم”.

نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق

نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طماطم مسرطنة في الأسواق المصرية بسبب الأسمدة النيتروجينية.

متحدث الحكومة : 7898 شكوى من ذوي الهمم خلال 3 أشهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

بدر عبد العاطي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات

جدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، دعم بلاده الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.

تسليم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة.. تفاصيل

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم توزيع 50 تروسيكل في محافظة الجيزة ضمن خطة تطوير منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم

الذهب .. استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع

في ظل تقلبات الطقس بين فصول السنة، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأجواء خريفية معتدلة تسود أغلب محافظات الجمهورية خلال هذا الأسبوع