قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | ارتفاع درجات الحرارة مجدداً.. حقيقة انتشار طماطم مسرطنة بالأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تغطي المصريين من قبل الزواج حتى الشيخوخة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تمثل امتدادًا لرؤية شاملة عنوانها “مصر معك من أول يوم”.

نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق

نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طماطم مسرطنة في الأسواق المصرية بسبب الأسمدة النيتروجينية.

متحدث الحكومة : 7898 شكوى من ذوي الهمم خلال 3 أشهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

بدر عبد العاطي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات

جدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، دعم بلاده الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.

تسليم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة.. تفاصيل

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم توزيع 50 تروسيكل في محافظة الجيزة ضمن خطة تطوير منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم

الذهب .. استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع

في ظل تقلبات الطقس بين فصول السنة، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأجواء خريفية معتدلة تسود أغلب محافظات الجمهورية خلال هذا الأسبوع

الصحة المبادرات الرئاسية طماطم مسرطنة نقيب الفلاحين مجلس الوزراء وزير الخارجية الدولار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد بالصف لبحث المشاكل والتحديات

محافظ كفر الشيخ

بـ 8.4 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة بالحامول.. صور

محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية بعد الفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة

محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية لفوزه بجائزة عالمية

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيديو

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد