متحدث الحكومة : 7898 شكوى من ذوي الهمم خلال 3 أشهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه الشكاوى توزعت بين 4968 شكوى تتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، ونحو 2930 شكوى أخرى مرتبطة بالحصول على حقوق وخدمات متنوعة.

وأشار الحمصاني إلى أنّ التعامل مع هذه الشكاوى يتم من خلال توجيهها إلى الجهات والوزارات المعنية لمتابعتها والعمل على حلها، لافتًا إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضايا، خصوصًا أنّ بعضها يتعلق بحالات إنسانية ملحة مثل توفير أطراف صناعية، أو فرص عمل، أو إتاحة مدارس قريبة من أماكن سكن ذوي الهمم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنّ تلقي الشكاوى يتم عبر الخطوط الساخنة أو من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية، حيث يحصل المواطن فور تقديمه الشكوى على رقم خاص يتيح له متابعة المستجدات.

وأشار إلى أنّه قد يتم التواصل مع مقدم الشكوى هاتفيًا في بعض الحالات لاستكمال البيانات أو التحقق من تفاصيل إضافية، موضحًا، أنّ المنظومة تلتزم بإحالة الشكاوى إلى الجهة المختصة، التي بدورها ترد على مقدم الشكوى مباشرة عبر المنظومة.

وشدد على أنّ الهدف الأساسي هو ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة المواطنين من ذوي الهمم، بما يعكس حرص الدولة على دمجهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة.