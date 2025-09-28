تسليم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة.. تفاصيل

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم توزيع 50 تروسيكل في محافظة الجيزة ضمن خطة تطوير منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى الشوارع والمناطق الضيقة التي يصعب على سيارات هيئة النظافة أو متعهدي الخدمة الوصول إليها، مما يسهم في رفع كفاءة الجمع السكني للمخلفات.

وأشار إلى أن التوزيع تم من خلال سبع جمعيات أهلية غير هادفة للربح تعمل في مجال البيئة، وذلك لضمان تحسين الخدمة وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر عبر تشجيع المواطنين على فرز المخلفات من المنبع، مثل البلاستيك والكرتون والمعادن، تمهيدا لإعادة التدوير.

وفي ذات السياق..قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتسليم دفعة أولي من 50 تروسيكل للعاملين في منظومة النظافة بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع شركة Atlantic Industries لتغطية المناطق التي لا تتمكن سيارات المحافظة من الدخول إليها.