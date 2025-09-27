قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة

تسليم 50 تروسيكل
تسليم 50 تروسيكل
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتسليم دفعة أولي من 50 تروسيكل للعاملين في منظومة النظافة بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع شركة Atlantic Industries لتغطية المناطق التي لا تتمكن سيارات المحافظة من الدخول إليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم تسليم التروسيكلات للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ليتم العمل من خلالها تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسلطات المحلية المختصة، لضمان استمرارية العمل بالتعاون مع محافظة الجيزة ، ويهدف هذا الدعم إلى رفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات المحلية للحد من إلقاء المخلفات وتقليل التلوث في القنوات المائية، من خلال توفير حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين مستوى النظافة خاصة في الشوارع الفرعية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من انتشار المخلفات والعمل على نقلها إلى الأماكن المخصصة.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الحفاظ على التروسيكلات وتنفيذ الصيانة الدورية لها، وإجراء الفحص الفني بشكل منتظم، وضمان تشغيلها بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على سلامتها، مؤكدة أن الحكومة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بجميع المحافظات من خلال توفير المعدات الحديثة ومشروعات البنية التحتية اللازمة.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خالص الشكر إلى شركة أتلانتيك إندستريز لمساهمتها في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والشركة، والذي يعد نموذجًا يُحتذى به في تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى تعاون ناجح ومتميز يساهم في حماية البيئة وكذا توفير فرص عمل للشباب .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا التعاون يأتي أيضًا ضمن جهود وزارة البيئة ومهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ اختصاصاته وفقًا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020، بهدف توفير حلول عملية ومستدامة لتحسين مستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وشركة Atlantic Industries على هذا الدعم، الذي يسهم في تعزيز جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المشهد الحضاري. موضحًا أن التروسيكلات الجديدة ستغطي العديد من المناطق التي تعاني من نقص خدمات الجمع السكني، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

كما أشار المحافظ إلى أن الجمعيات الأهلية ستلعب دورًا محوريًا في تشغيل هذه التروسيكلات وإدارتها ميدانيًا، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة فعالية المنظومة وتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والميادين بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة ويحقق رضا المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تسليم التروسيكلات لعدد 7 جمعيات أهلية، هي: الجمعية الشرعية بمنشأة البكاري، جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر غطاطي، جمعية المجتمع المحلي بميت قادوس، جمعية تنمية السياحة بدهشور، مؤسسة تجميل بلدنا للتنمية والحفاظ على البيئة، جمعية أنصار السنة المحمدية فرع كرداسة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بأحياء ومراكز الهرم وأبو النمرس والبدرشين وكرداسة.

وأكد المحافظ أن تسليم هذه التروسيكلات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمع السكني ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة متابعة دقيقة لضمان التشغيل الأمثل للمعدات الجديدة، وتحقيق التكامل بين معدات الجمع السكني والسيارات الكبيرة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى النظافة ويضمن استدامة الجهود المبذولة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وممثل شركة Atlantic Industries، ومن محافظة الجيزة الأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة.
كما حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية، النائب حسام المندوه، والنائب عمر زايد.

التنمية المحلية الجيزة منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية

غرفة الرعاية تقدم مقترحا بشأن زيادة الولادات القيصرية لوزير الصحة

الوزير

تخصيص 253 قطعة.. الصناعة تعلن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

التصديري

زيادة قياسية في صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال 8 أشهر من عام 2025

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد