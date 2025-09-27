تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتسليم دفعة أولي من 50 تروسيكل للعاملين في منظومة النظافة بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع شركة Atlantic Industries لتغطية المناطق التي لا تتمكن سيارات المحافظة من الدخول إليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم تسليم التروسيكلات للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ليتم العمل من خلالها تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسلطات المحلية المختصة، لضمان استمرارية العمل بالتعاون مع محافظة الجيزة ، ويهدف هذا الدعم إلى رفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات المحلية للحد من إلقاء المخلفات وتقليل التلوث في القنوات المائية، من خلال توفير حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين مستوى النظافة خاصة في الشوارع الفرعية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من انتشار المخلفات والعمل على نقلها إلى الأماكن المخصصة.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الحفاظ على التروسيكلات وتنفيذ الصيانة الدورية لها، وإجراء الفحص الفني بشكل منتظم، وضمان تشغيلها بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على سلامتها، مؤكدة أن الحكومة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بجميع المحافظات من خلال توفير المعدات الحديثة ومشروعات البنية التحتية اللازمة.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خالص الشكر إلى شركة أتلانتيك إندستريز لمساهمتها في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والشركة، والذي يعد نموذجًا يُحتذى به في تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى تعاون ناجح ومتميز يساهم في حماية البيئة وكذا توفير فرص عمل للشباب .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا التعاون يأتي أيضًا ضمن جهود وزارة البيئة ومهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ اختصاصاته وفقًا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020، بهدف توفير حلول عملية ومستدامة لتحسين مستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وشركة Atlantic Industries على هذا الدعم، الذي يسهم في تعزيز جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المشهد الحضاري. موضحًا أن التروسيكلات الجديدة ستغطي العديد من المناطق التي تعاني من نقص خدمات الجمع السكني، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

كما أشار المحافظ إلى أن الجمعيات الأهلية ستلعب دورًا محوريًا في تشغيل هذه التروسيكلات وإدارتها ميدانيًا، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة فعالية المنظومة وتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والميادين بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة ويحقق رضا المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تسليم التروسيكلات لعدد 7 جمعيات أهلية، هي: الجمعية الشرعية بمنشأة البكاري، جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر غطاطي، جمعية المجتمع المحلي بميت قادوس، جمعية تنمية السياحة بدهشور، مؤسسة تجميل بلدنا للتنمية والحفاظ على البيئة، جمعية أنصار السنة المحمدية فرع كرداسة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بأحياء ومراكز الهرم وأبو النمرس والبدرشين وكرداسة.

وأكد المحافظ أن تسليم هذه التروسيكلات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمع السكني ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة متابعة دقيقة لضمان التشغيل الأمثل للمعدات الجديدة، وتحقيق التكامل بين معدات الجمع السكني والسيارات الكبيرة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى النظافة ويضمن استدامة الجهود المبذولة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وممثل شركة Atlantic Industries، ومن محافظة الجيزة الأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة.

كما حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية، النائب حسام المندوه، والنائب عمر زايد.