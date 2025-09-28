متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تغطي المصريين من قبل الزواج حتى الشيخوخة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تمثل امتدادًا لرؤية شاملة عنوانها "مصر معك من أول يوم"، حيث تغطي جميع المراحل العمرية منذ ما قبل الزواج وحتى مرحلة الشيخوخة.



وأوضح عبد الغفار، في حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المبادرات تبدأ بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، تليها مبادرة صحة الأم والجنين، ثم الكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، وصولًا إلى مبادرة الكشف عن فيروس سي والأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى مبادرات الكشف عن ضعف النظر.



وتابع، أن المبادرات تشمل أيضًا مبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي، فضلًا عن المبادرة المستدامة لمكافحة فيروس سي.



وذكر، أنها تشمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في 11 تدخلًا جراحيًا معقدًا، إلى جانب مبادرة الكشف عن الأمراض لدى كبار السن، بما يضمن لهم حياة صحية كريمة، خصوصًا مع ارتفاع متوسط العمر لدى المصريين من الرجال والنساء على حد سواء.



وأردف، أنّ الاهتمام بالصحة لا يقتصر على الجانب البدني فقط، بل يمتد إلى الصحة النفسية عبر مبادرات الكشف عن طيف التوحد، والتعامل مع الإدمان سواء كان إدمانًا على الأدوية أو على الإنترنت.



وأوضح، أنّ هذه الجهود تتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة من صحة وتعليم وتضامن وشباب وثقافة وغيرها، بما يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو الاستثمار في بناء الإنسان، وهو ما يتجسد في المبادرة الكبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لكل مصري ومصرية".

