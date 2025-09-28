قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
توك شو

متحدث الصحة: المبادرات الرئاسية تغطي المصريين من قبل الزواج حتى الشيخوخة

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تمثل امتدادًا لرؤية شاملة عنوانها "مصر معك من أول يوم"، حيث تغطي جميع المراحل العمرية منذ ما قبل الزواج وحتى مرحلة الشيخوخة.


وأوضح عبد الغفار، في حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المبادرات تبدأ بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، تليها مبادرة صحة الأم والجنين، ثم الكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، وصولًا إلى مبادرة الكشف عن فيروس سي والأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى مبادرات الكشف عن ضعف النظر.


وتابع، أن المبادرات تشمل أيضًا مبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي، فضلًا عن المبادرة المستدامة لمكافحة فيروس سي.


وذكر، أنها تشمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في 11 تدخلًا جراحيًا معقدًا، إلى جانب مبادرة الكشف عن الأمراض لدى كبار السن، بما يضمن لهم حياة صحية كريمة، خصوصًا مع ارتفاع متوسط العمر لدى المصريين من الرجال والنساء على حد سواء.


وأردف، أنّ الاهتمام بالصحة لا يقتصر على الجانب البدني فقط، بل يمتد إلى الصحة النفسية عبر مبادرات الكشف عن طيف التوحد، والتعامل مع الإدمان سواء كان إدمانًا على الأدوية أو على الإنترنت.


وأوضح، أنّ هذه الجهود تتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة من صحة وتعليم وتضامن وشباب وثقافة وغيرها، بما يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو الاستثمار في بناء الإنسان، وهو ما يتجسد في المبادرة الكبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لكل مصري ومصرية".
 

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نتنياهو

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

وزير الخارجية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بنيامين نتنياهو

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

أرشيفية

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

باسم يوسف

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

مونيكا وليم

